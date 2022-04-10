Hakkari'de polislerin meslek hayatlarında yaşadıklarını anlattıkları belgesel hazırlandı - Haberler

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Hakkari'de polislerin meslek hayatlarında yaşadıklarını anlattıkları belgesel hazırlandı

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de polislerin meslek hayatlarında yaşadıklarını anlattıkları belgesel hazırlandı

Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla "İyi ki" belgeseli hazırlandı.

HAKKARİ (AA) - Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla "İyi ki" belgeseli hazırlandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün desteğiyle hazırlanan ve yönetmenliğini polis memuru Ali Çelik'in yaptığı belgeselde, farklı birimlerde görev yapan polisler mesleklerinin önemini ve karşılaştıkları zorlukları anlattı.

Belgeselde, başlarından geçen olaylardan örnekler veren polisler, yaşadıkları heyecanı dile getirdi.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

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