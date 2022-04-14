Hakkari'de polisler, hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak dağıttı - Haberler

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Hakkari'de polisler, hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak dağıttı

AA - Hikmet Temeş - Güncel
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Hakkari'de polisler, hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak dağıttı

Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

HAKKARİ (AA) - Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Çocuklarla sohbet eden polisler, onlara çeşitli hediyeler dağıttı.

Polislere Hakkari Üniversitesi'nde okuyan gönüllü gençler de eşlik etti.

Çocuklar da hediyelerinden dolayı polislere teşekkür etti.

AA / Hikmet Temeş - Güncel

Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Devlet Hastanesi, Hakkari, Güncel, Haberler

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