Hakkari'de polisler, hastanede tedavi gören çocuklara oyuncak dağıttı

HAKKARİ (AA) - Hakkari Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret etti.

Çocuklarla sohbet eden polisler, onlara çeşitli hediyeler dağıttı.

Polislere Hakkari Üniversitesi'nde okuyan gönüllü gençler de eşlik etti.

Çocuklar da hediyelerinden dolayı polislere teşekkür etti.