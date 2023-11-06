Hakkari'de Polis Memuru Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli polis memuru, motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kazada hayatını kaybeden polis memuruna Allah'tan rahmet dileğinde bulunuldu.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli polis memuru, motosikletiyle geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, müdürlüğün bünyesinde görevli Yavuz Akyüzlü'nün bugün trafik kazası geçirdiği bildirildi.
Akyüzlü'nün kazada hayatını kaybettiğinin belirtildiği açıklamada, "Mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadesine yer verildi.
Kaynak: AA / Güncel