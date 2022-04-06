Hakkari'de 'polis' konulu şiir ve resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari Emniyet Müdürlüğünce, kentteki çocukların polise yönelik duygu ve düşüncelerini ifade etmeleri amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen "Polis için bir yazı bir çizi" konulu resim ve şiir yarışmasında dereceye girenler ödüllendirildi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile TEM Şube Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince düzenlenen yarışmaya 246 öğrenci katıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen ödül töreninde konuşan Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, yarışmada emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Öğrencilerin çok sayıda şiirle yarışmaya katıldığını, şiir ve resimlerin hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirten Pınar, dereceye girenleri seçmekte zorlandıklarını ve çocukların ilgisinden mutluluk duyduklarını aktardı.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de Hakkari'de eğitim konusunda başarı çıtasının sürekli yükseldiğini ifade ederek, eğitime verdiği destekten dolayı emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Dereceye giren öğrencilere bisiklet ve çeşitli hediyelerin verildiği törene, Pınar'ın eşi Gökşen Pınar, emniyet müdür yardımcıları, Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ali Korkmaz, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı.