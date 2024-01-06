Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de PKK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı

Güncelleme:
Abone Ol

Hakkari'de gerçekleştirilen terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklandı.

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Ocak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Hakkari PKK Mahkeme Tutuklama Güvenlik Terör Gözaltı Suç Operasyon Politika Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title