Hakkari'de PKK operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Hakkari'de gerçekleştirilen terör örgütü PKK operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' ve 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlarından tutuklandı.
Hakkari'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 Ocak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından tutuklandı.