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Hakkari'de PKK mensubu bir kişi teslim oldu

Hakkari'de PKK mensubu bir kişi teslim oldu

Güncel Haberler

Hakkari'de terör örgütü PKK mensubu bir kişi görüşmeler sonucunda teslim oldu. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, teslim olan kişinin ailesi ile görüştürüldüğü ve gerekli adli işlemlere başlandığı belirtildi.

Hakkari'de terör örgütü PKK mensubu bir kişi görüşmeler sonucunda teslim oldu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; PKK/KCK silahlı terör örgütü mensubu 1 erkek şahsın yapılan görüşmeler neticesinde Türkiye'ye teslim olması sağlanmış, ilimize getirilerek ailesi ile görüştürülmüş ve gerekli adli işlemlere başlanmıştır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hakkari Valiliği Hakkari PKK Güncel Haberler

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