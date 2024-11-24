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Hakkari'de PKK'lı teröristlerin 35 yıl önce katlettiği 28 sivil için mevlit okutuldu

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin 35 yıl önce katlettiği 28 sivil için mevlit okutuldu
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit okutuldu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 35 yıl önce Pkk'lı teröristlerce katledilen 28 sivil için mevlit okutuldu.

İlçeye yaklaşık 50 kilometre mesafedeki İkiyaka köyünde 1989'da terör örgütü PKK mensuplarınca öldürülen 28 kişi, Güngör Mahallesi'ndeki Hz. Ebubekir Camisi'nde düzenlenen mevlit programıyla anıldı.

Hakkari ve ilçelerinden vatandaşların katıldığı programda mevlit okundu, dua edildi.

Programa katılan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, hiç dinmeyen bir acıyı hep beraber yaşadıklarını söyledi.

Tüm şehitlere rahmet dileyen Çelik, şunları kaydetti:

"Rabb'im bizleri onların şefaatine nail eylesin. Bu topraklarda geçmişte beraber yaşadık, gelecekte de beraber yaşamaya devam edeceğiz. Hiçbir suçu olmayan bebeklerin de aralarında bulunduğu 28 kişinin canice şehit edilişlerinin yıl dönümü vesilesiyle bir araya geldik. Allah bir daha böyle acıları göstermesin. Bu topraklarda birliğimizi, beraberliğimizi, huzurumuzu daim eylesin. Bizlere düşen onların hatıralarını, şehitlerimizin bize bıraktığı bu toprakları ve canlarını feda eden şehitlerimizin hatıralarını yaşatmak. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanlarını cennet eylesin."

Programa şehitlerin yakınları, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Yüksekova Kaymakamı Mustafa Akın, 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Ferat Vural, İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askerler ile çok sayıda kişi katıldı.

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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