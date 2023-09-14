Hakkari'de PKK'lı teröristlerce katledilen Ahmet Budak kabri başında anıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 7 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olan Ahmet Budak, mezarı başında anıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 7 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen 26. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olan Ahmet Budak, mezarı başında anıldı.

İlçedeki evinde 14 Eylül 2016'da PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Budak'ın ailesi, Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Demir, AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, AK Parti İlçe Başkanı Salih İnan ve partililer, Budak'ın kabrini ziyaret etti.

Katledilen Ahmet Budak'ın Beşevler Mahallesi'ndeki Asri Mezarlığı'nda yer alan kabri başında düzenlenen programda, aile fertleri ve partililer Budak için dua etti, terör örgütü PKK'ya tepki gösterdi.

Ahmet Budak'ın ağabeyi Mehmet Budak, 7 yıl önce kardeşinin PKK'lı teröristlerce şehit edildiğini belirterek, "Kardeşimin hayatını kaybetmesinin yıl dönümünde kabrini ziyaret ettik. Acımız ilk günkü tazeliğini koruyor. Terör örgütü PKK'yı lanetliyorum." dedi.

Kaymakam Ateş ve beraberindekiler de Budak ailesine baş sağlığı diledi.