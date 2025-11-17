Hakkari'de Pikap Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Cenazesi Defnedildi
Hakkari'de Zap Suyu'na düşen pikapta hayatını kaybeden Sıtkı Dayan ve yeğeni Macit Dayan'ın cenazeleri, yakınlarına teslim edilerek dualar eşliğinde toprağa verildi.
Hakkari'de dün Zap Suyu'na düşen pikapta hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi toprağa verildi.
Sere Sola mevkisinde meydana gelen kazada yaşamını yitiren Sıtkı Dayan (51) ve yeğeni Macit Dayan'nın (31) cenazeleri hastanedeki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi.
Çukurca ilçesine bağlı Akkaya köyündeki Dağdibi mezarlığına götürülen cenazeler, dualar eşliğinde defnedildi.
Cenazeye, ölenlerin yakınları, DEM Parti Hakkari Milletvekili Öznur Bartın, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel