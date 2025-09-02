Haberler

Hakkari'de Pikap Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Hakkari'de Pikap Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti
Hakkari'nin Otluca köyü yolunda şarampole devrilen pikapta 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olay sonrası sağlık ve kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Hakkari'de şarampole devrilen pikaptaki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kente 7 kilometre mesafedeki Otluca köyü yolunda, Yılmaz Ertunç idaresindeki 30 AD 128 plakalı pikap, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları araçtan yaralı çıkarılan sürücü ile Sefer ve Zümrüt Ertunç, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Sefer ve Zümrüt Ertunç yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, durumu ağır olan sürücü ise yoğun bakım servisine alındı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
