Hakkari'de Pikap Kazası: 8 Kişi Hafif Yaralandı

Hakkari'de Pikap Kazası: 8 Kişi Hafif Yaralandı
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Hakkari'nin Sere Solan mevkiinde iki pikabın çarpışması sonucu 8 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Hakkari'de iki pikabın çarpıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı.

Kent girişindeki Sere Solan mevkisinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 35 ASP 490 plakalı pikap ile 06 BVM 630 plakalı pikap çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 8 kişi, ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel
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