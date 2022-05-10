HAKKARİ'DE PANCAR TOPLAMAYA GİDEN KADINLAR TİPİYE YAKALANDI

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, dağa pancar toplamaya giden kadınlar, aniden bastıran kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yüksekova'ya 34 kilometre uzaklıkta bulunan Bağdaş köyünün Gedikli mezrasında yaşayan kadınlar, pancar toplamaya gitti. Kadınlar havanın aniden bozması ile başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle zor durumda kaldı. Kadınlar, cep telefonuyla yakınlarına ulaşıp, bölgedeki bir mezraya sığındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel