HAKKARİ'DE PANCAR TOPLAMAYA GİDEN KADINLAR TİPİYE YAKALANDI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HAKKARİ'DE PANCAR TOPLAMAYA GİDEN KADINLAR TİPİYE YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, dağa pancar toplamaya giden kadınlar, aniden bastıran kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, dağa pancar toplamaya giden kadınlar, aniden bastıran kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.

Yüksekova'ya 34 kilometre uzaklıkta bulunan Bağdaş köyünün Gedikli mezrasında yaşayan kadınlar, pancar toplamaya gitti. Kadınlar havanın aniden bozması ile başlayan kar yağışı ve tipi nedeniyle zor durumda kaldı. Kadınlar, cep telefonuyla yakınlarına ulaşıp, bölgedeki bir mezraya sığındı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title