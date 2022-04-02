Son dakika: HAKKARİ'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLK İFTARINI AÇTI - Haberler

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Son dakika: HAKKARİ'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLK İFTARINI AÇTI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber... HAKKARİ'de görev yapan polisler bir yandan nöbet tutup, diğer yandan iftar açtı.

HAKKARİ'de görev yapan polisler bir yandan nöbet tutup, diğer yandan iftar açtı.

Hakkari'de teröristlere karşı amansız bir mücadele yürüten özel harekat polisleri, kent merkezindeki kale görünümlü üs bölgelerde vatan nöbeti tutuyor. Polisler, nöbet tuttukları Kale-2 üs bölgesinde iftarlarını açıyor. İftar saatinde okunan ezanla sofrada bir araya gelen polisler; dua ederek orucunu açarken, arkadaşları da nöbeti devralıyor.Kentin çevresindeki hakim tepelerde oluşturulan üs bölgelerinde görev yapan özel harekat polisleri, olası terör saldırılarına karşı her türlü hareketliliği de yakından takip ediyor. 7- 24 vatan nöbeti tutan polisler, tüm şehit ailelerinin ve gazilerin de Ramazan ayını tebrik etti. (DHA)

Son dakika: HAKKARİ'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLK İFTARINI AÇTI

Son dakika: HAKKARİ'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLK İFTARINI AÇTI

Son dakika: HAKKARİ'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLK İFTARINI AÇTI

Son dakika: HAKKARİ'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLK İFTARINI AÇTI

Son dakika: HAKKARİ'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLK İFTARINI AÇTI

Son dakika: HAKKARİ'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLK İFTARINI AÇTI

Son dakika: HAKKARİ'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLK İFTARINI AÇTI

Son dakika: HAKKARİ'DE ÖZEL HAREKAT POLİSLERİ İLK İFTARINI AÇTI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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