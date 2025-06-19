Hakkari'de Özel Gereksinimli Umut Karaman'ın Askerlik Hayali Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de yaşayan özel gereksinimli Umut Karaman, bir günlüğüne asker üniforması giyerek temsili askerlik yaptı. Ailesinin başvurusu üzerine Jandarma Komutanlığı tarafından kabul edilen Karaman, askerlik hayalini gerçekleştirdi.

HAKKARİ'de asker üniforması giymek isteyen özel gereksinimli Umut Karaman, bir günlüğüne asker olmanın heyecanını yaşadı. Hakkari'de yaşayan özel gereksinimli Umut Karaman, bir günlüğüne asker üniforması giyerek temsili askerlik yapmak istedi. Karaman'ın bu isteği ailesi tarafından Jandarma Komutanlığı yetkililerine bildirildi. Bunun üzerine jandarma görevlileri, Karaman'ı evinden alarak Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Saç ve sakal tıraşı yapılıp asker üniforması giydirilen Karaman, temsili yemin töreniyle bir günlük askerlik yapmanın gururunu yaşadı. Jandarma Komutanlığı binasındaki birimlerde gezdirilen Umut Karaman, böylece asker üniforması giyme hayali gerçek oldu. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Umut kardeşimiz bir günlüğüne jandarma oldu belki ama yüreğindeki vatan sevgisi ömürlüktü. Bu anlamlı günün kahramanını gönülden kutluyor, kıymetli ailesine teşekkür ediyoruz" denildi.

HABER: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu

9 yaşındaki kayıp Yasemin, bıçaklanmış halde ölü bulundu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Caner Erkin'e büyük şok

Caner Erkin'e büyük şok
Acun Ilıcalı'dan Müge Anlı'ya canlı yayında övgü

Acun Ilıcalı'nın Müge Anlı pişmanlığı
Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar

Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar
Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti

Yok artık Mourinho! Real Madrid'in yıldızını tek telefonuyla ikna etti
İran, Tel Aviv'i böyle vurdu! Füzelerdeki resim detayı dikkat çekti

Tel Aviv yanıyor! Füzedeki detaya dikkat, hepsi şehrin üzerine yağdı
Marmaris'ten mide bulandıran görüntüler

Ardı arkası kesilmiyor! Turizm cennetinde skandal görüntüler
Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz

Hiç umulmadık ülkeden İran'a sürpriz destek: Yardım gönderebiliriz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.