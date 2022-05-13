Hakkari'de özel eğitim öğrencileri Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde ağırlandı - Haberler

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Hakkari'de özel eğitim öğrencileri Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde ağırlandı

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de özel eğitim öğrencileri Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde ağırlandı

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Engelliler Haftası dolayısıyla özel eğitim öğrencilerini Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde misafir etti.

HAKKARİ (AA) - Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Engelliler Haftası dolayısıyla özel eğitim öğrencilerini Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde misafir etti.

Merzan Mahallesi'ndeki Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret eden ekipler, özel eğitim öğrencilerini kuruma ait otobüsle Özel Harekat Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

Ekipler, yakından ilgilendiği öğrencilere kurumu gezdirerek yemek ikramında bulundu. Öğrencilerle Türküler seslendiren ekipler, misafirlerinin güzel zaman geçirmesini sağladı.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

Engelliler Haftası, Emniyet Müdürlüğü, Özel Harekat, Hakkari, Güncel, Haberler

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