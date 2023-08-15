Hakkari'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Hakkari'nin Sümbül Mahallesi Kantar mevkiinde bir otomobilin çarpması sonucu Heybet Ecer (64) ağır yaralandı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Ecer hayatını kaybetti.