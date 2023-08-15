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Hakkari'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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Hakkari'nin Sümbül Mahallesi Kantar mevkiinde bir otomobilin çarpması sonucu Heybet Ecer (64) ağır yaralandı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Ecer hayatını kaybetti.

Hakkari'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Kaza, Sümbül Mahallesi Kantar mevkiinde meydana geldi. Akşam evine giderken yolun karşısına geçmek isteyen Heybet Ecer (64) bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri kadına olay yerinde ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede yapılan müdahaleye rağmen Ecer hayatını kaybetti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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