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Hakkari'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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Sümbül Mahallesi'ndeki kantar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Heybet Ecer'e sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DET 570 plakalı otomobil çarptı. Ağır yaralanan Ecer, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ecer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari'de otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Sümbül Mahallesi'ndeki kantar mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Heybet Ecer'e sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 06 DET 570 plakalı otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Ecer, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ecer, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza nedeniyle kısa süreliğine trafiğe kapanan yol çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel

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