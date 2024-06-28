Hakkari'de Otomobil Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü
Hakkari'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Merzan Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil seyir halindeyken alev aldı. Sürücü yol kenarına park ettiği aracı terk ederek yardım istedi. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.
Hakkari'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Merzan Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü öğrenilmeyen otomobil seyir halindeyken alev aldı.
Sürücü yol kenarına park ettiği aracı terk ederek yardım istedi.
Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.