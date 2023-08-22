Hakkari'de Otomobil ile Kamyonet Çarpışması: 2 Ölü, 3 Yaralı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonet çarpıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de ağır yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Yüksekova- Hakkari kara yolunun 15. kilometresinde E.S. idaresindeki 34 PC 3426 plakalı otomobil ile kamyonet çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, UMKE, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki P.A. ve A.S. hayatını kaybetti, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel