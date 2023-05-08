Hakkari'de OSB müteşebbis heyeti toplantısı yapıldı

Hakkari'de Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyetinin bu yılki ilk toplantısı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Hakkari'de Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) Müteşebbis Heyetinin bu yılki ilk toplantısı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda yapılan toplantıda, OSB'nin mevcut durumu, uygulanan projeler ve yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Akbıyık, gazetecilere, proje kapsamında daha önce parselasyon, imar ve diğer alt yapı işlemleri ile ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Gelecek yıl projede büyük bir mesafe kat edeceklerini belirten Akbıyık, "Alt yapının hepsini bitiririz. Bunlar içinde birçok husus var. Artık açılış sürecine doğru gidiyoruz. Organize Sanayi Bölgesine çok fazla talep var. Maden firmaları, izabe tesisi yapma konunda ve tekstil firmalarından ilgi görüyor. Projenin tamamlamasından sonra Hakkari'nin, Yüksekova'nın istihdamına büyük katkı yapacaktır." diye konuştu.

Toplantıya Vali Yarımcıları Tevfik Kumbasar ve Halil İbrahim Köroğlu, Yüksekova Kaymakamı Ömer Çimşit, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Nurettin Fırat ve kurum amirleri katıldı.