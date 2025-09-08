Hakkari'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde çıkan orman yangını, bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle büyük ölçüde kontrol alındı. Yangına havadan da 2 helikopter destek veriyor.

Şemdinli ilçesi Öveç köyü Karaağaç mezrası kırsalındaki ormanlık alanda, dün akşam belirlenemeyen nedenle başlayan örtü altı yangını şeklinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, İlçe Sağlık Müdürlüğü, Özel İdare, itfaiye ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Orman söndürme helikopterlerinin de havadan destek verdiği yangın, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Şemdinli ilçemize bağlı Öveç köyü Karaağaç mezrasında akşam saatlerinde meşelik alanda örtü altı yangını şeklinde başlayan orman yangını, ilgili tüm birimlerimizin hızlı ve koordineli müdahalesi sonucunda büyük ölçüde kontrol altına alınmış, söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Oluşan dumandan vadi içindeki evlerde ikamet eden vatandaşlarımızın etkilenme ihtimaline karşı yerleşim yeri sakinleri kamu misafirhanelerine ve akrabalarının yanlarına yönlendirilmiş, geceyi güvenli şekilde geçirmeleri sağlanmıştır. Yerleşim yerlerinin korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla; orman, itfaiye, jandarma, güvenlik korucularımız ve iş makineleri bölgede görevlendirilmiştir. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk bulunmamakta olup tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde görevlerine devam etmektedir. Yangına fedakarca müdahale eden köylülerimize ve görev yapan tüm kamu personelimize teşekkür ediyorum" denildi.

Haber: Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari),