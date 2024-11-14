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Hakkari'de Operasyon: 119 Şüpheli Yakalandı

Hakkari'de Operasyon: 119 Şüpheli Yakalandı
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Hakkari'de, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezaları ve arama kararları bulunan 119 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 14 firari hükümlü tutuklandı, 105 şüpheli ise serbest bırakıldı.

HAKKARİ'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ve arama kararı bulunan 119 şüpheliye yönelik farklı tarihlerde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yakalanan 14 firari hükümlü, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından öldürme, hırsızlık, narkotik, terör, dolandırıcılık, kaçakçılık ve siber suçlarda 5 ile 20 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezaları ile arama kararı bulunan 119 şüpheliye yönelik 20 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 119 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. 0-5 yıl arası 11, 5-10 yıl arası 1, 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezaları 2 kişi olmak üzere 14 hükümlü yakalandı. Firari hükümlüler, adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanıp Hakkari Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilirken, 105 şüpheli ise jandarma ve adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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