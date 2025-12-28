Haberler

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Güncelleme:
Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları ve beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 29 Aralık 2025 tarihinde eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. Kamu çalışanları için idari izin uygulamaları da yapılacak.

Hakkari Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın kent genelinde eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre il genelinde yarın sabah saatlerinden itibaren hava sıcaklığının sıfırın altında seyredeceği belirtildi.

Saat 09.00'dan sonra başlayacak kar yağışının öğle saatlerinde etkisini artıracağı belirtilen açıklamada, vatandaşların ve öğrencilerin can güvenliğinin sağlanması amacıyla bazı tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 29 Aralık 2025 Pazartesi günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel, diyaliz hastaları, kalp, böbrek yetmezliği ve kanser gibi kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri, 0-12 yaş arası çocuğu bulunan kamu çalışanı çiftlerden anne veya babadan biri 29 Aralık 2025 Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır."

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
