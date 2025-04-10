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Hakkari'de Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi

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Hakkari'de beklenen şiddetli hava koşulları nedeniyle valilik, il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini duyurdu. Meteoroloji, bölgede turuncu uyarı yaptı.

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelinde beklenen gök gürültülü sağanağın yer yer kuvvetli olacağı belirtildi.

Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olabileceği vurgulanan açıklamada, "Gece saatlerinde başlayan ve çatı uçmalarına neden olan şiddetli rüzgarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracağı öngörülüyor. Bu doğrultuda Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kent için turuncu uyarı yapıldı. Yaşanması muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, dolu, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgazdan kaynaklı zehirlenmeler, çığ ve çamur şeklinde yağış riskleri göz önünde bulundurularak bazı tedbirler alındı." denildi.

Bu kapsamda il merkezi, Şemdinli, Çukurca, Derecik ve Yüksekova ilçelerindeki tüm eğitim kurumlarında bugün eğitime ara verildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile, engelli, diyaliz hastaları, kronik rahatsızlıkları bulunan görevliler ile okul öncesi eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan anneler idari izinli sayılacak. Vatandaşlarımızın 10 Nisan Perşembe, yağış ve rüzgar kaynaklı yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları, özellikle çatı uçması riskine karşı ihtiyaç olmadıkça binalara yakın açık alanlarda bulunmamaları ve bu çerçevede hassasiyet göstermeleri önemle rica olunur."

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Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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