Hakkari'de olumsuz hava koşulları değerlendirildi

Hakkari'de Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında düzenlenen "Acil Durum Toplantısı"nda olumsuz hava koşulları değerlendirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda yoğun kar yağışının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı alınacak tedbirler ele alındı.

Çelik, toplantıda video konferans yöntemiyle ilçe kaymakamlarıyla görüşerek hava şartları ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kent genelinde yaşanan sorun ve aksaklıkların en kısa sürede giderilmesi için ekiplerin sahada özverili çalışma yürüttüğünü ifade eden Çelik, hava tahminleri doğrultusunda kuvvetli kar yağış, çığ düşmesi riski, kara yollarında buzlanma ve don oluşması gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

Daha sonra çığların düştüğü Depin mevkisinde ve belediye ekiplerince kent merkezinde yürütülen çalışmaları inceleyen Çelik, vatandaşların zorunlu olmadıkça evlerinde kalmalarını, mecburi durumlarda da azami dikkatle hareket etmelerini istedi.