Hakkari'de Okul Servis Araçları Denetlendi
Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik birimleri, il merkezi ve ilçelerinde okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Toplamda 69 okul servis aracı ve sürücüsü denetlendi ve cezai işlem uygulanan araçlar tespit edildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik birimlerince il merkezi ve ilçelerinde okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirildi.
Hakkari il genelinde toplamda 69 okul servis aracı ve sürücüsü denetlendi. 3 araca 75 (okul taşıt ibaresinin olmamasından), 1 araca ise 34/A (muayenesiz araç kullanmak) maddeleri gereğince cezai işlem uygulandı.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, şehir genelinde çocukların güvenliği için çalışmalara aralıksız devam edeceklerini bildirdi. - HAKKARİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel