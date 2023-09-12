Hakkari'de Okul Servis Araçları Denetlendi

Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik birimleri, il merkezi ve ilçelerinde okul servis araçlarına yönelik denetimler gerçekleştirdi. Toplamda 69 okul servis aracı ve sürücüsü denetlendi ve cezai işlem uygulanan araçlar tespit edildi.