Hakkari'de "Okul Sağlığı ve Güvenliği Toplantısı" düzenlendi.

Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, kentte eğitimin sağlıklı ve güvenli koşullarda sağlanması konusunu çok önemsediklerini söyledi.

Bunun için tüm kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve muhtarlarla iş birliği içinde olduklarını belirten Çelik, "Öğrencilerimizin evlerinden çıkıp evlerine güvenli bir şekilde dönmesi, en çok üstünde durduğumuz konulardan biridir. Okulların çevresinde bulunan metruk binaların yıkımı için de çalışma başlattık. Belediye ekipleri, bu kapsamda bazı metruk binaların yıkımını gerçekleştirdi. Bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi lazım." dedi.

İl Milli Eğitim Şube Müdürü Oktay Kızılkaya da konuya ilişkin sunum yaptı.

Muhtar ve diğer katılımcıların sorularının yanıtlanmasıyla sona eren toplantıya, Vali Yardımcısı Recep Gündüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cafer Öz, İl Emniyet Müdürü Attila Ayata, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Milli Eğitim Şube Müdürleri, okul müdürleri, muhtarlar ve okul aile birliği başkanları katıldı.