Hakkari'de öğretmen ve öğrencilerden "Yeşilçam" konseri - Haberler

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Hakkari'de öğretmen ve öğrencilerden "Yeşilçam" konseri

AA - Sayim Harmancı - Güncel
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Hakkari'de öğretmen ve öğrencilerden 'Yeşilçam' konseri

Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri "Yeşilçam" temalı konser düzenledi.

Hakkari Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri "Yeşilçam" temalı konser düzenledi.

Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki konserde öğretmen ve öğrencilerden oluşan koro Yeşilçam'ın unutulmaz şarkıları seslendirildi.

Slayt eşliğinde gerçekleştirilen konser, beğeni topladı.

Programa Vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, müdür yardımcıları, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Kültür ve Turizm İl Müdürü İdris Ağacanoğlu, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.

AA / Sayim Harmancı - Güncel

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