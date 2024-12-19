Hakkari'de Öğrencilere 7 Bin Sınav Hazırlık Kitabı Dağıtıldı

Türk Eğitim-Sen Hakkari Şubesince öğrencilere 7 bin sınavlara hazırlık kitabı dağıtıldı.

Şube Başkanı Şükrü Gürses, yaptığı açıklamada, kitapları öğrencilere ulaştırdıklarını söyledi.

Gençlerin geleceğine yatırım yapmak istediklerini belirten Gürses, şunları kaydetti:

"Her kitabın çocuğun hayalinde bir pencere açtığına inanıyoruz. Yalnızca kitap dağıtmıyoruz, umut, inanç dağıtıyoruz. Çünkü biliyoruz ki buradaki her bir çocuğumuzun hayali, bu ülkenin yarınlarını aydınlatacak birer meşaledir. Eğitim, yalnızca sınıflarda değil umut dolu kalplerde de büyüyen bir çabadır. Bu projeyle o çabanın meyvesi, Hakkari'nin en ücra köşelerindeki öğrencilere ulaştı. Bazen bir kitap, bir çocuğun hayallerini kanatlandırır."