Hakkari'de öğrenciler yetenek sınavında ter döktü Hakkari'de 258 öğrenci, spor lisesine yerleşebilmek için yetenek sınavına girdi. Hakkari'de 258 öğrenci, spor lisesine yerleşebilmek için yetenek sınavına girdi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Salonunda dört gün sürecek yetenek sınavları başladı. Salonda oluşturulan zorlu parkurlarda yarışan öğrenciler, yeteneklerini sergileyerek dereceye girmek için ter döktü. Spor Lisesi Müdürü Sefer Özatak, gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmayı ve gelişimlerine katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi. İl ve ilçelerden 258 öğrencinin sınav için başvurduğunu belirten Özatak, "Parkurları başarıyla geçen 90 öğrenciyi alacağız. Her yeteneği ortaya çıkarmak için çeşitli istasyonlar kurduk. Bu istasyonlarda başarılı olan öğrencilerimizin orta öğretim başarı puanını ekleyerek, bakanlığımızın belirlediği ölçeklerden öğrencilerimizi alacağız." diye konuştu. AA / Hikmet Temeş - Güncel gençlik Hakkari Güncel Haberler

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