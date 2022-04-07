Hakkari'de öğrenciler ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımında bulundu

HAKKARİ (AA) - Hakkari TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesi (AİHL) öğrencileri, biriktirdikleri harçlıklarıyla ihtiyaç sahibi 80 aileye gıda yardımında bulundu.

Söz konusu okul tarafından 6 yıl önce uygulanmaya başlanan "İnfak Et Projesi" kapsamında yürütülen yardım çalışmaları bu yıl da devam etti.

Öğrenciler, okul yöneticileri ve öğretmenlerin desteğiyle hazırladıkları gıda kolilerini belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelere teslim etti.

Yardımdan faydalanan aileler, desteklerinden dolayı öğrencilere ve öğretmenlere teşekkür etti.