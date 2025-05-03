Hakkari'de Nesil Meselesi Konferansı Düzenlendi
TÜGVA şubesi ve Büyük Aile Platformu tarafından düzenlenen konferansta, dijital çağın gençler üzerindeki olumsuz etkileri ele alındı. Gazeteci Erem Şentürk, ekran bağımlılığının toplumsal bir sorun olduğunu belirterek çocukların korunması gerektiğini vurguladı.
Hakkari'de TÜGVA şubesi ile Büyük Aile Platformu tarafından "Nesil Meselesi Konferansı" düzenlendi.
Halk Eğitim Merkezinde gerçekleştirilen programda, dijital çağın gençler üzerindeki olumsuz etkileri ve aile yapısını tehdit eden konularla ilgili sunum yapıldı.
Konferansa katılan Gazeteci Erem Şentürk, ekran bağımlılığının sadece bireysel değil, toplumsal bir mesele olduğunu söyledi.
Şentürk, çocuklara sahip çıkılması ve onların yönlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel