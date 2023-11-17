Hakkari'de Narkoalan Uygulaması: 4 Şüpheli Yakalandı

Hakkari'de 107 personelin katılımıyla gerçekleştirilen 'narkoalan' uygulamasında, 554 kişi ve 191 araç sorgulandı. Uygulama sonucunda 4 şüpheli yakalandı ve 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Hakkari'de 107 personelin katılımıyla "narkoalan" uygulaması gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince 16 Kasım'da 8 sabit nokta, 3 mobil bölge ve 2 yaya devriye ile uygulama yapıldı.

107 personelin katıldığı uygulamada, 554 kişi ile 191 aracın sorgulaması yapıldı, aranan 4 şüpheli yakalandı, 1 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Uygulamada 4 araca da cezai işlem uygulandı.