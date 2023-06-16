Hakkari'de mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

Hakkari'de düzenlenen "Şehit Jandarma Er Ahmet Kılıç Cilo-Alandüz Operasyonu"nda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Hakkari'de düzenlenen "Şehit Jandarma Er Ahmet Kılıç Cilo-Alandüz Operasyonu"nda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 15-16 Haziran'da "Şehit Jandarma Er Ahmet Kılıç Cilo-Alandüz Operasyonu" düzenlendi.

Operasyonda, çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.