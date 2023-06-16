Hakkari'de mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi
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Hakkari'de düzenlenen "Şehit Jandarma Er Ahmet Kılıç Cilo-Alandüz Operasyonu"nda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hakkari'de düzenlenen "Şehit Jandarma Er Ahmet Kılıç Cilo-Alandüz Operasyonu"nda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, 15-16 Haziran'da "Şehit Jandarma Er Ahmet Kılıç Cilo-Alandüz Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonda, çok sayıda yaşam malzemesi ve mühimmat ele geçirildi.
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel