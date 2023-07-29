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Hakkari'de Muharrem Ayı Dolayısıyla Aşure Dağıtıldı

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı. Yüksekova'da her yıl geleneksel olarak Muharrem ayında vatandaşlara dağıtılan aşure ikramı bu yıl da devam etti. Ayhan Dayan isimli esnaf tarafından çarşı merkezinde aşure dağıtımı gerçekleşti. Cengiz Topel Caddesi üzerinde kurulan stantlarda aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Burada yaklaşık bin kişiye aşure ikramında bulunduklarını ifade eden Ayhan Dayan isimli esnaf, 'Biz de aşure dağıtımını ölmüşlerimizin hayrına verdik. Allah kabul etsin' dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Yüksekova'da her yıl geleneksel olarak Muharrem ayında vatandaşlara dağıtılan aşure ikramı bu yıl da devam etti. Ayhan Dayan isimli esnaf tarafından çarşı merkezinde aşure dağıtımı gerçekleşti. Cengiz Topel Caddesi üzerinde kurulan stantlarda aşure dağıtımına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Burada yaklaşık bin kişiye aşure ikramında bulunduklarını ifade eden Ayhan Dayan isimli esnaf, "Biz de aşure dağıtımını ölmüşlerimizin hayrına verdik. Allah kabul etsin" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Yüksekova Hakkari Allah Güncel Haberler

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