Haberler

Hakkari'de 63 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, bir minibüste 63 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir minibüste 63 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretini" önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ilçede bir minibüste arama yapan ekipler, taban kısmına gizlenmiş 36 parça halinde 63 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
FED, faizi sabit bıraktı

FED, piyasaların merakla beklediği kararını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı
Aksaray'a hızlı tren müjdesi! Dört kente birden bağlanacak

Bir ilimize daha hızlı tren müjdesi! Dört kente birden bağlanacak
Meloni, felaketi yaşayan bölgeyi havadan inceledi

Avrupa'da dünyanın sonu dedirten görüntüler
O kentimizde kar kalınlığı trafik tabelasının yüksekliğine ulaştı

Kar kalınlığı korkunç boyutta! Trafik tabelasına kadar ulaştı
Özgür Özel mahkeme çıkışı öfkesine hakim olamadı! TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı

TRT mikrofonunu alıp demediğini bırakmadı
Fitch, bazı Türk bankalarının kredi notu görünümlerini yükseltti

9 Türk bankası için gurur günü
Korkunç görüntüler! Hindistan'da çığ evleri böyle yuttu

Korkunç görüntüler! Hindistan'da çığ evleri böyle yuttu