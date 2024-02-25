Hakkari'de minibüste 17 kilo sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de bir minibüste 4 pet şişe içinde dondurulmuş halde 17 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, bir şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevk edileceği bilgisi üzerine dün durdurulan bir minibüste arama yaptı.

Aramada, 4 pet şişe içinde dondurulmuş halde 17 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.