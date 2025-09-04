Haberler

Hakkari'de Minibüse Taşlı Saldırı: Köy Muhtarı Yaralandı

Hakkari'nin Geçimli köyünde yolcu almak için duran minibüs, kimliği belirsiz kişiler tarafından taşlı ve sopalı saldırıya uğradı. Olayda muhtar yaralanırken, minibüste bulunan 5 çocuk büyük panik yaşadı. Jandarma olaya ilişkin soruşturma başlattı.

HAKKARİ'nin Geçimli köyünde yolcu alan minibüs, bir grubun taşlı- sopalı saldırısına uğradı. Olayda araya girmeye çalışan köy muhtarı yaralanırken, minibüste bulunan 5 çocuk büyük panik yaşadı.

Olay, sabah saatlerinde kent merkezine yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki Geçimli köyünde meydana geldi. Yolcu almak üzere duran R.E. yönetimindeki 65 ABA 745 plakalı köy minibüsü, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin taşlı ve sopalı saldırısına uğradı. O anlar cep telefonuyla görüntülenirken, minibüste bulunan 5 çocuk korku dolu anlar yaşadı. Tarafları sakinleştirmek için olay yerine gelen köy muhtarı Abdullah Ölmez, saldırı sırasında yaralandı. Minibüste hasar oluşurken, araç sürücüsü R.E. Geçimli Jandarma Karakolu'na giderek şikayetçi oldu.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
