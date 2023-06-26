Hakkari'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Hakkari'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 3 yaralı, ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.