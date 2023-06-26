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Hakkari'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Hakkari'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Güncel Haberler

Hakkari'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 3 yaralı, ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Hakkari'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Merzan Mahallesi Katramas Köprüsü'nde, 65 AAB 810 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen 07 AUG 413 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sıkıştıkları otomobilden çıkarılan 3 yaralı, ilk müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Hikmet Temeş - Güncel

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