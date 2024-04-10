Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Hakkari'de meydana gelen heyelanlar sonucu kapanan yollar açıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de farklı noktalarda meydana gelen heyelanlar nedeniyle kapanan yollar ekiplerin çalışması sonucu açıldı.

Kentte iki gündür aralıklarla devam eden sağanak sonucu Hakkari-Van kara yolundaki Depin bölgesi, Çanaklı köyü yakınındaki tünel ve Erziki mevkisinde heyelan meydana geldi.

Söz konusu noktalarda gece boyunca çalışma yürüten Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, Hakkari-Van kara yolunu tek şeritten ulaşıma açtı.

Geçişlerin kontrollü sağlandığı yolda ekipler, kalan toprak yığını ve taşları temizlemek için çalışmalarını sürdürüyor.

Gupsi mevkisindeki TOKİ konutları yakınında da oluşan heyelan nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

Yüksekova kara yolundaki çöplük mevkisinde de gece saatlerinde heyelan meydana geldi.

İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri, yürüttükleri çalışmayla yolda biriken toprak yığınını temizledi.

Kaynak: AA / Güncel

Hakkari Ulaşım Hava Durumu Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

10 Nisan TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? Bugün TV'de hangi filmler var? 10 Nisan Çarşamba ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 10 Nisan günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 2024 Yerel Seçimlerde en başarılı milletvekilleri açıklandı! AK Parti, CHP, MHP ve DEM Parti'li milletvekilleri kimler? Bayramda eczaneler açık mı, kapalı mı 2024? Ramazan Bayramında hastaneler ve eczaneler çalışıyor mu? BAYRAM MESAJLARI RESİMLİ 2024 | Ramazan Bayramı Sözleri ve Mesajları! En güzel, Dualı, Anlamlı, Kısa Bayram Mesajları… Bayramda yağmur yağacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller bayramda hava nasıl? Ramazan Bayramı 1.2.3. gün hava durumu! Samsun bayram namazı saat kaçta 2024? Samsun bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kayseri bayram namazı saat kaçta 2024? Kayseri bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Manisa bayram namazı saat kaçta 2024? Manisa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Kocaeli bayram namazı saat kaçta 2024? Kocaeli bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Şanlıurfa bayram namazı saat kaçta 2024? Şanlıurfa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Konya bayram namazı saat kaçta 2024? Konya bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bursa bayram namazı saat kaçta 2024? Bursa bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı İzmir bayram namazı saat kaçta 2024? İzmir bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Ankara bayram namazı saat kaçta 2024? Ankara bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title