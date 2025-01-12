Hakkari'de Mergabütan Kayak Merkezi'nde İnceleme ve Kayak Keyfi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Mergabütan Kayak Merkezi'nde incelemede bulundu, kayakseverlerle halay çekti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, kayak merkezine giden Çelik, ziyaretçilerle sohbet etti.

Merkezdeki son duruma ilişkin görevlilerden bilgi alan Çelik, yaptığı açıklamada, kayak merkezinde yağışların istenilen seviyede olmaması nedeniyle sezonu geç açtıklarını belirtti.

Teleskinin bulunduğu alanda kar kalınlığının 55-60 santimetreye ulaştığına dikkati çeken Çelik, "Kar ezme makinesiyle hazırlanan 2 pistimizin açılışını yaptık. Daha önce yürüyen bandın bulunduğu pistlerdeki kar kalınlığı yeterli olduğu için oralar açılmıştı. İnşallah önümüzdeki hafta çarşambadan sonra 3 mekanik sistemimiz ve diğer pistlerimiz de açılmış olacaktır. Mergabütan'da kış sporlarının her çeşidini yapmak artık mümkün." ifadesini kullandı.

Kayak merkezinde Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Kampı'nın açıldığını belirten Çelik, şimdiye kadar çeşitli illerden 3 bine yakın genci kentte misafir ettiklerini bildirdi.

Gençlerin kamp sayesinde hem kayak yapma hem de kentteki huzuru, iyiliği, güzellikleri görme imkanı bulduğunu vurgulayan Çelik, "Özellikle telesiyej pistindeki alanda aydınlatmayı tamamladık ve gece de pistler açık olacak. Tabii konaklama kapasitesi ve konaklama imkanları da arttıkça kayak tesisindeki imkanlar da genişleyecektir. Hakkari'deki huzurun yansıması olarak gece de burada huzurla, güvenle kayak yapma imkanı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, daha sonra kayakseverlerle kayak yaptı, halay çekti.