Hakkari'de Mayıs ayında iş makinesinin boyunu geçen karlı yollarda çalışma Çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını yürüten ekiplerin açtığı yollar tünelleri andırdı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iş makinesinin boyunu aşan kar kalınlığında yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

Hakkari'de Mayıs ayında iş makinesinin boyunu geçen karlı yollarda çalışma

Çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını yürüten ekiplerin açtığı yollar tünelleri andırdı

HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde iş makinesinin boyunu aşan kar kalınlığında yapılan çalışma sonucu açılan yollar tünelleri andırıyor.

Şemdinli ilçesinin Tekelli bölgesinin yüksek kesimlerinde yoğun bir şekilde yürütülen karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Karayolları 117. Yüksekova Şube Şefliğine bağlı karla mücadele ekipleri, Yüksekova-Şemdinli arasında bulunan Tekeli Mirgesav Üs Bölgesinin yolunda insan boyunu geçen karda çalışmalarını sürdürüyor. Zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, kepçe ile açamadıkları yolda kar savurma makinelerini kullanıyor.

Kepçe boyunu aşan karda ilerlemekte güçlük çeken ekipler, çığ tehlikesine rağmen çalışmalarını gece gündüz yürütüyor. Özellikle yüksek kesimlerde sıkıntılar yaşanmaması için yoğun bir çalışma yürüten ekiplerin açtığı yollar ise tünelleri andırdı.

Günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade eden karla mücadele ekipleri, birçok bölgede karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.