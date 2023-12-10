Üye Girişi
Haberler

Hakkari'de mahsur kalan yaralı at kurtarıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Hakkari'nin Otluca köyü kırsalında ayağındaki yara nedeniyle mahsur kalan at, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Köy sakinleri tarafından fark edilen yaralı at, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından köye getirilerek tedavi edilmek üzere bir ahıra yerleştirildi.

Hakkari'nin Otluca köyü kırsalında ayağındaki yara nedeniyle mahsur kalan at, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Köydeki 2 bin 900 rakımlı bölgede bulunan yaylada yaralı atın olduğunu fark eden köy sakinleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Bunun üzerine harekete geçen DKMP şubesi ekipleri, karla kaplı bölgede zorlu yürüyüşün ardından ata ulaştı.

Sağ arka ayağındaki toynağın koptuğu belirlenen at, ekiplerin yardımıyla köye getirilerek bir ahıra yerleştirildi.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de atın tedavisi için bölgeye yönlendirildi.

DKMP şubesinde görevli Gökhan Eryiğit, ihbar üzerine bölgeye hareket ettiklerini söyledi.

Atın bulunduğu yere giderken araçlarının arızalandığını, bunun üzerine yaklaşık 3 saat kar ve tipide yürüyerek bölgeye ulaştıklarını anlatan Eryiğit, "Kendi imkanlarımızla atı köye indirmeye başladık. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri ekiplerine haber verdik. Hayvanı korunacağı bir ahıra yerleştirdik." dedi.

Ekiplere destek veren köy sakini Muhammed Çavaş da koyunları otlatmaya götürürken yaralı atı gördüğünü belirterek, "Bunun üzerine ekiplere haber verdik. Atın toynağı kırılmıştı, yürümekte zorlanıyordu. Yaralı atı kurtaran ekiplere teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari Belediyesi Hakkari Kurtarma Hayvanlar Doğa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

GALATASARAY KOPENHAG maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Kopenhag vs GS maçı ilk 11'ler belli oldu mu, maçın hakemi kim? Olips hangi ülkenin, kimin markası? Olips İsrail malı mı? Altın Kafes YENİ BÖLÜM (2. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kirli Sepeti YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Kirli Sepeti yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Kayserispor - Pendikspor maçı ne zaman? Kayserispor - Pendikspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat YENİ BÖLÜM (4. SEZON 87. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Teşkilat yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çok Güzel Hareketler 2 YENİ BÖLÜM (158. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Çok Güzel Hareketler 2 yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Yargı YENİ BÖLÜM (75. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Yargı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (10 ARALIK PAZAR) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 10 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Cide Belediyesi hangi parti? Cide Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Cide Belediye başkanı kimdir? GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 çıkış tarihi ne zaman, hangi yıl? GTA 6 sistem gereksinimleri ve diğer tüm detaylar! Aralık ayında hangi balık yenir? Aralık ayında hangi balık türlerini yemek gerekir 2023? Kırklareli hangi parti? Kırklareli Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Kırklareli yerel seçim sonuçları 2019! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 10 Aralık İnstagram ne oldu, sorun mu var? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 10 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title