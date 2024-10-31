Hakkari'de Mahsur Kalan Kedi Yavrusu İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
Hakkari'de, bir binanın çatısında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin merdiven yardımıyla yaptığı başarılı çalışmalarla kurtarıldı.
Hakkari'de bir binanın çatısında mahsur kalan kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Atlılar Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatısında kedi yavrusunun mahsur kaldığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bunun üzerine ihbarın yapıldığı bölgeye giden ekipler, itfaiye aracının merdiveni yardımıyla çatıya çıkarak kedi yavrusunu bulunduğu yerden aldı.