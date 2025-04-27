Terör örgütünün federasyon talebine Suriye yönetiminden rest

Hakan Fidan'ın ardından Suriye yönetimi de resti çekti
Erdoğan, Arapça öğretmeninin cenaze namazına katıldı

Erdoğan'dan öğretmenine son veda! Tabutuna böyle omuz verdi
İslam Memiş'ten tartışma yaratacak çıkış: Türkiye test ediliyor, depremler yapay

"Türkiye test ediliyor, depremler yapay"
Yağmur duası sırasında yağmur yağdı

Duaya başladıkları gibi soluğu kapalı alanda aldılar

Hakkari'de Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı

Hakkari'de Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de pancar toplamak için gittiği dağlık alanda kayalıklara düşerek mahsur kalan 17 yaşındaki G.Ç, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Genç, ayağından sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.

Hakkari'de pancar toplamak için gittiği dağlık alandaki kayalıkta mahsur kalan genç, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Merkeze bağlı Taşbaşı köyü yakınında pancar toplamak için dağlık alana giden 17 yaşındaki G.Ç, ot topladığı sırada dengesini kaybederek aşağı kaydı.

Sarp kayaların bulunduğu yerde mahsur kalan G.Ç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ekipleri, yaptıkları tırmanışla G.Ç'nin bulunduğu noktaya ulaştı.

Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucunda G.Ç'yi ip yardımıyla bulunduğu yerden indirdi.

Ayağından sakatlanan G.Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.