Hakkari'de Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı
Hakkari'de pancar toplamak için gittiği dağlık alanda kayalıklara düşerek mahsur kalan 17 yaşındaki G.Ç, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı. Genç, ayağından sakatlanarak hastaneye kaldırıldı.
Hakkari'de pancar toplamak için gittiği dağlık alandaki kayalıkta mahsur kalan genç, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Merkeze bağlı Taşbaşı köyü yakınında pancar toplamak için dağlık alana giden 17 yaşındaki G.Ç, ot topladığı sırada dengesini kaybederek aşağı kaydı.
Sarp kayaların bulunduğu yerde mahsur kalan G.Ç, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.
Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD ekipleri, yaptıkları tırmanışla G.Ç'nin bulunduğu noktaya ulaştı.
Ekipler, yürüttükleri çalışma sonucunda G.Ç'yi ip yardımıyla bulunduğu yerden indirdi.
Ayağından sakatlanan G.Ç, 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.