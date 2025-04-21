Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti
İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim

İmralı'ya Önder'siz ilk ziyaret! İşte Pervin Buldan'a eşlik eden isim
Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

İsrail'in uykularını kaçıran fotoğraf

Hakkari'de Mahsur Kalan 4 Kişi Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari-Çukurca kara yolunda pancar toplayan 4 kişi, dönüş yolunda Zap Suyu kenarında mahsur kaldı. AFAD, Jandarma ve sağlık ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldılar.

Hakkari'de pancar toplamaya giden ve dönüş yolunda Zap Suyu kenarında mahsur kalan 4 kişi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Hakkari- Çukurca kara yolundaki dağlık alanda pancar toplamaya giden 4 kişi, geri dönemeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Bunun üzerine bölgeye Afad, Jandarma Arama Kurtarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Destek AFAD gönüllüsü, rafting antrenörleri Ramazan İlhan ve Selçuk Tunç'un da katıldığı çalışmada ekipler, şişirdikleri botla Zap Suyu'nun karşısına geçti.

Ekiplerce bota alınan 4 kişi, suyun karşısına geçirilerek güvenli alana ulaştırıldı.

Mahsur kalanlar, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.