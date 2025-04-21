Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
Papa Francis hayatını kaybetti

Papa Francis hayatını kaybetti

Hakkari'de Mahsur Kalan 4 Kişi AFAD Ekipleri ile Kurtarıldı

Hakkari'de Mahsur Kalan 4 Kişi AFAD Ekipleri ile Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de Zap Suyu'nun aniden yükselmesi sonucu mahsur kalan 4 kişi, AFAD ve diğer ekiplerin yardımıyla botla kurtarıldı. Yetkililer, bölge halkını Zap Suyu'nda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

HAKKARİ'de Zap Suyu'nun aniden yükselmesi ile pancar topladıkları bölgede mahsur kalan 4 kişi, AFAD'nın koordinesindeki ekiplerin çalışmasıyla botla kurtarıldı.

Olay, Hakkari-Çukurca kara yolu eski çöplük mevkisinde meydana geldi. Dün öğle saatlerinde pancar toplamak için Zap Suyu'nun karşı tarafına geçen 4 kişi, geceyi bölgede geçirdi. Sabah saatlerinde dönüş yapmak isteyen grup, nehirdeki su seviyesinin artması nedeniyle karşıya geçemedi. Mahsur kalan 4 kişinin ihbarı sonrası bölgeye AFAD, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmaları, AFAD'ın koordinasyonunda zorlu arazi şartlarında titizlikle yürütüldü. 4 kişi, botla tahliye edilerek güvenli bölgeye götürüldü. Kurtarılanların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yetkililer, Zap Suyu'nun özellikle bahar aylarında kar sularının erimesi ile aniden yükselebileceğini belirtip, bölge halkını dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.