Hakkari'de Madencilik Sektöründe Önemli Gelişmeler

Hakkari'de Madencilik Sektöründe Önemli Gelişmeler
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Hakkari'nin Meskan Dağı'nda kurulu maden tesisi, 600 kişiye istihdam sağlarken, son 9 yılda 1,5 milyon ton kurşun ve çinko üretti. Şirket, kalifiye personel yetiştirmek amacıyla eğitim programları düzenliyor.

Yer altı kaynakları bakımından önemli potansiyele sahip Hakkari'de 2 bin 100 rakımlı Meskan Dağı'na kurulan maden tesisinde 600 kişi istihdam ediliyor.

İş insanı İsmet Ölmez tarafından 2006'da Olgunlar köyü yakınında kurulan tesis, yapılan üretimle sektörün hatırı sayılır merkezlerinden biri haline geldi.

Meskan Dağı'ndaki ilk yıllarda açık ocakta birkaç araçla üretim yapılan tesiste 2016'dan sonra yer altı üretimine geçildi.

Son yıllarda alınan daha işlevsel ekipman ve yaklaşık 300 iş makinesiyle üretim yapılan tesiste 600 kişi istihdam ediliyor.

Birçok kişinin ekmek kapısı haline gelen tesiste 9 yılda üretilen 1,5 milyon ton kurşun ve çinko, ham madde olarak farklı ülkelere ihraç edildi.

Sektör için kalifiye personel yetiştirmek amacıyla şirket bünyesinde hayata geçirilen uygulamayla şirket çalışanları ve diğer katılımcılara madencilik eğitimi de veriliyor.

"9 yılda 1,5 milyon ton üretim yapıldı"

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Alper Cenk Kaya, AA muhabirine, şirketin 19 yıl önce Meskan Dağı'nda açık ocak olarak üretim yapmaya başladığını söyledi.

2016'dan sonra yer altı üretime geçildiğini belirten Kaya, şunları kaydetti:

"O yıllarda bölgeye kalifiye personel, teknik kadronun gelmesi zor olduğu için taşeron sistemiyle çalışmaya başlandı. Adana, Elazığ, Ordu'dan az da olsa personel getirilerek yer altı üretimine geçildi. Yaklaşık 8 yıl, 7 ocakta yarı mekanize üretim yapıldı. 2024 yılının ikinci yarısında tam mekanize madenciliğe geçtik. Daha büyük ekipmanlarla, daha büyük galerilerle, daha az insan ve daha çok iş makinesiyle üretime devam etmekteyiz. Yaklaşık 9 yılda 1,5 milyon ton üretim yapıldı."

Kalifiye personel yetiştirmek için uygulamaya koydukları Ölmez Akademi'de eğitimler vererek nitelikli personel yetiştirdiklerini ifade eden Kaya, telefona yüklenen programla da personelin eğitimin içeriğine ulaşabildiğini dile getirdi.

Tesisteki üretimin ülke ekonomisine büyük katkısının olduğunu vurgulayan Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Üniversitedeki ilgili hocaların yaptığı çalışmada şöyle bir veri elde edildi. Hakkari'de 40 kilometrelik bir hatta çinko, kurşun yatakları gözlendi. Bizim sahamız, sadece 3 kilometrelik bir alanda. Hakkari'nin 10, 15 yıl sonra büyük bir madencilik şehri olacağından emin olabilirsiniz. Şu an daha çok oksitli, yani direkt ekonomiye kazandırabileceğimiz cevher üzerinde çalışıyoruz. Bölgede bir izabe tesisi ihtiyacı var. Bölge halkı için yeni istihdam alanı oluşur. Tabii bu oldukça maliyetli bir iş."

İş Sağlığı ve Güvenliği Şefi Mutlu Yıldıran ise çalışanları her zaman ailelerine güvenli şekilde göndermeyi amaçladıklarını dile getirerek, "Güvenli üretim için destek birimler olarak personele yardımcı olmaya çalışıyoruz. İş güvenliği konusunda onlara rehberlik ediyoruz. Eğitimlerimizi tam zamanlı olarak veriyoruz. İşletmenin sürekliliği için güvenli üretim öncelikli." diye konuştu.

Kaynak: AA / Sayim Harmancı - Güncel
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