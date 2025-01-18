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Hakkari'de Leylekler Kışın da Göç Etmiyor

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Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Nehil Sazlığı'nda, köy sakinlerinin beslediği 2 leylek kışın da köyü terk etmiyor. Leylekler, yıllar önce elektrik direklerine yuva yaparak köyün maskotu haline geldi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bulunan Nehil Sazlığı'na yıllar önce gelen ve Köprücük köyündeki direklerin üzerine yuva yapan 2 leylek, bu sene de göç etmedi.

Türkiye'nin önemli sulak alanlarından olan ve Cumhurbaşkanı kararıyla 2019'da "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Nehil Sazlığı, her sene yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Havanın soğumasıyla birçok kuş türünün sıcak bölgelere göç ettiği ilçede, 2 leylek Köprücük köyünü mesken tuttu.

Köy sakinleri, yakından ilgilendikleri leylekleri, bazen evlerinden getirdikleri yemekle bazen de derede avladıkları balıklarla besliyor.

Köy sakinlerinden Mihrullah Cankurtaran, leyleklerin yıllardır köyden göç etmediğini söyledi.

Sazlıkta buldukları yiyeceklerle beslenen leyleklerin köyün maskotu olduğunu belirten Cankurtaran, şunları kaydetti:

"Leylekler önceden camimizin bacasına yuva yapmıştı. Caminin tadilatının yapılmasıyla yuvaları bozuldu. Şimdi elektrik direğinin üzerine yuva yaptılar. Köyün değişik noktalarında böyle yuvaları var. Önceden kışları başka yerlere göç eder, yazın geri gelirlerdi. Artık kışın da gitmiyorlar. Onları çok seviyoruz. Köyümüze renk katıyorlar."

Kaynak: AA / Ulaş Güven - Güncel
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