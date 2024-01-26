Hakkari'de lapa lapa kar yağışı

HAKKARİ - Hakkari'de etkili olan lapa lapa kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Meteorolojinin uyarısının ardından Hakkari'de öğle saatlerinde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Araçların karla kaplandığı kent merkezinde vatandaşlar ise lapa lapa kar yağışı altında gündelik işlerini yapmanın telaşına düştü. Kar yağışına sevinen bazı vatandaşlar ise Hakkari'nin karla güzel olduğunu belirterek, kar yağışının geç bile başladığını söyledi.